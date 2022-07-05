Бинотто: Сайнс не игнорировал приказы команды

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на слова Карлоса Сайнса о том, что ему пришлось проигнорировать приказы команды.



Перед рестартом в «Феррари» попросили Сайнса отстать от своего напарника Шарля Леклера примерно на 10 метров, чтобы дать ему небольшое преимущество, но Сайнс отказался.



«Он не игнорировал инструкции. Он ясно дал понять, что должен защищаться от соперников, так что он защищал и наше преимущество. Понимаю, что если не иметь полной картины этой ситуации, может сложиться впечатление, что Карлос — не командный игрок, но это не так. Для него команда на первом месте», — цитирует Бинотто GrandPX.



Карлос Сайнс на Гран-при Великобритании финишировал первым, Шарль Леклер — четвёртым.

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