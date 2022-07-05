Бинотто обосновал тактику Леклера решениями «Мерседеса» на Гран-при Абу-Даби — 2021

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал комментарий по поводу решения команды не зазывать пилота Шарля Леклера на пит-стоп после выезда машины безопасности на Гран-при Великобритании.
«В этой стратегии нет ничего необычного, мы всегда отдаем приоритет ведущей машине и, следовательно, Шарлю в этой ситуации. В тот момент он был на более свежих шинах, и если бы он остановился, наши соперники сделали бы прямо противоположное и выиграли бы позицию на трассе на почти новых жестких шинах.
Вспомните Льюиса Хэмилтона в финале прошлогоднего сезона в Абу-Даби, когда он остался на трассе.
В то же время мы решили поставить Карлоса на противоположную стратегию, чтобы использовать все возможности. Если бы мы не пприменили эту раздельную стратегию, мы бы рисковали проиграть гонку и отдать победу нашим соперникам», — приводит слова Бинотто RaceFans.
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