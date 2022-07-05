Глок: в «Феррари» должны быть настроены по-другому, если хотят всерьёз бороться за титул

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок подверг критике решение «Феррари» не зазывать пилота Шарля Леклера на пит-стоп после выезда машины безопасности на Гран-при Великобритании.
«На мой взгляд, в боксы следовало звать либо обоих одновременно, что, конечно, было бы небольшим минусом для Карлоса Сайнса, либо нужно было оставить Сайнса на трассе и позвать только Леклера. Это была явная стратегическая ошибка, которая стоила «Феррари» очков. А ведь у них опять был шанс не дать Ферстаппену набрать больше очков.
Да, они позволили Сайнсу одержать свою первую победу в Формуле-1, что, конечно, здорово, потому что он заслужил добиться победы в гонке после 150 проведённых Гран-при. Тем не менее в «Феррари» должны быть настроены по-другому, если они хотят всерьёз бороться за титул», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
- 5 июля 2022
-
23:04
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
21:45
-
20:42
-
20:09
-
18:59
-
18:46
-
17:41
-
16:40
-
15:58
-
15:19
-
14:33
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:39
-
12:36
-
12:16
-
11:48
-
11:28
-
10:46
-
10:06
-
09:40
-
01:05
-
00:02
- 4 июля 2022
-
23:56
-
22:59
-
22:56
-
22:01
-
21:57
-
21:02
-
20:19
-
20:00