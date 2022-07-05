Глок: в «Феррари» должны быть настроены по-другому, если хотят всерьёз бороться за титул

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок подверг критике решение «Феррари» не зазывать пилота Шарля Леклера на пит-стоп после выезда машины безопасности на Гран-при Великобритании.



«На мой взгляд, в боксы следовало звать либо обоих одновременно, что, конечно, было бы небольшим минусом для Карлоса Сайнса, либо нужно было оставить Сайнса на трассе и позвать только Леклера. Это была явная стратегическая ошибка, которая стоила «Феррари» очков. А ведь у них опять был шанс не дать Ферстаппену набрать больше очков.



Да, они позволили Сайнсу одержать свою первую победу в Формуле-1, что, конечно, здорово, потому что он заслужил добиться победы в гонке после 150 проведённых Гран-при. Тем не менее в «Феррари» должны быть настроены по-другому, если они хотят всерьёз бороться за титул», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: