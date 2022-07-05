Хэмилтон обратился к Сайнсу, одержавшему победу на Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о третьем месте по итогам Гран-при Великобритании. Победителем гонки стал испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Эта победа стала для него первой в Формуле-1.



«Третье место перед домашней публикой. Я гнался за этой победой и был близок к ней. Было приятно вернуться в борьбу. Поздравляю с первой победой Карлоса. Это случается только один раз, наслаждайся этим. Также хотел бы поблагодарить мою команду и, конечно, болельщиков. Именно вы поддерживаете мою мотивацию. Нет места лучше дома», — написал Хэмилтон.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: