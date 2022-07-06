Попавший в расистский скандал Випс останется частью молодёжной программы «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда продолжит поддерживать эстонского гонщика Юри Випса, несмотря на расторжение с ним контракта резервного и тест-пилота за расистские высказывания на стриме Лиама Лоусона.
«Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет сомнений, что это даст ему время для размышлений. Но любой человек в определённый момент заслуживает получение второго шанса, если сможет доказать, что он получил свой урок из своих ошибок. Он молодой парень, и, несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в вопросе ментального здоровья и образования. Надеюсь, что он сделает выводы.
Решение о продолжении выступлений в Формуле-2 принимали в «Хайтек», мы не финансируем этот проект. Это был выбор команды Формулы-2, у них были причины для такого шага», — приводит слова Кристиана Хорнера PA News Agency.
- 6 июля 2022
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:34
-
16:41
-
15:28
-
13:49
-
13:07
-
11:58
-
10:45
-
09:47
-
00:48
- 5 июля 2022
-
23:41
-
23:04
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
21:45
-
20:42
-
20:09
-
18:59
-
18:46
-
17:41
-
16:40
-
15:58
-
15:19
-
14:33
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:39
-
12:36
-
12:16
-
11:48
-
11:28