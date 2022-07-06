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Попавший в расистский скандал Випс останется частью молодёжной программы «Ред Булл»

Попавший в расистский скандал Випс останется частью молодёжной программы «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда продолжит поддерживать эстонского гонщика Юри Випса, несмотря на расторжение с ним контракта резервного и тест-пилота за расистские высказывания на стриме Лиама Лоусона.

«Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет сомнений, что это даст ему время для размышлений. Но любой человек в определённый момент заслуживает получение второго шанса, если сможет доказать, что он получил свой урок из своих ошибок. Он молодой парень, и, несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в вопросе ментального здоровья и образования. Надеюсь, что он сделает выводы.

Решение о продолжении выступлений в Формуле-2 принимали в «Хайтек», мы не финансируем этот проект. Это был выбор команды Формулы-2, у них были причины для такого шага», — приводит слова Кристиана Хорнера PA News Agency.

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