Марко: Перес — идеальный напарник для Ферстаппена, потому что не пытается сражаться

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему считает Серхио Переса идеальным напарником для Макса Ферстаппена.



«Ферстаппен способен быстро пилотировать на любой машине. Поэтому иметь такого напарника, как Серхио, прекрасно. Чеко — идеальный партнёр, потому что не пытается сражаться с Максом на трассе, но при этом он делает всё возможное для команды. В прошлом сезоне в Баку это привело к победе. Они очень хорошо работают вместе», — приводит слова Марко RaceFans.



Серхио Перес по ходу нынешнего сезона продлил контракт с «Ред Булл» до 2024 года. Мексиканский пилот выступает за австрийскую команду с 2021 года.



Макс Ферстаппен на данный момент лидирует в общем зачёте пилотов после 10 этапов Гран-при. Серхио Перес располагается на второй строчке и отстаёт от напарника на 34 очка.

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