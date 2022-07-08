«По машине Мазепина есть сложности». Карякин — о выступлении в ралли «Шёлковый путь»

Российский гонщик Сергей Карякин высказался о выступлении на первом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал вчера, 7 июля, в Астрахани. Товарищем Карякина по команде является бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин.



«Прошёл первый спецучасток, для нашей команды! Я считаю, он прошёл неплохо. Прикольно, что мы с Никитой проехали секунда в секунду — это говорит о том, что мы понимаем темп друг друга и можем под него подстроиться. И в принципе наша командная тактика не дала сбой, надеюсь дальше так и будет.



Безусловно — это ещё не показатель, только первый день, всего 5 км. В целом ситуация хорошая, и впереди у нас ещё очень длинная гонка, которую нам предстоит пройти и, конечно же, выиграть! Это тот результат, на который мы целимся и уверены, что у нас он получится.



По моей машине нареканий нет! По машине Никиты есть определённые сложности, которые мы решим до завтра. Надеюсь, Никита сможет ехать в полную силу, и при этом было спокойно, что машина не подведёт и комфортно было сидеть внутри!» — написал Карякин в социальных сетях.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: