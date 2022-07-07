Результат Мазепина на этапе «Шёлкового пути» изменили. У него одно время с Карякиным

Результат бывшего российского гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина на первом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» был скорректирован. Он прошёл спецучасток протяжённостью 4,93 км не за 6 минут 21 секунду, как было указано ранее, а за 4 минуты 21 секунду.

Таким образом, он повторил результат своего товарища по команде Сергея Карякина.

Напомним, победу в этой категории одержал Алексей Черкесов из команды Can-Am (результат — 4 минуты 13 секунд).



Ралли проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

Ранее Мазепин рассказал о проблемах, которые помешали ему во время дебютного заезда в ралли-марафоне.