Семь пилотов вызваны к стюардам после финиша спринта Гран-при Австрии

Сразу семь пилотов были вызваны к стюардам после завершения спринтерской гонки Гран-при Австрии. Помимо Даниэля Риккардо и Мика Шумахера, к стюардам были вызваны пилот «Альпин» Эстебан Окон, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, представители «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Себастьян Феттель и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.



Всех этих гонщиков подозревают в нарушении пункта 33.1 Спортивного регламента Формулы-1 на втором установочном круге. Данный пункт правил гласит: «Гонщик должен управлять машиной один и без посторонней помощи».



Судя по всему, речь идёт о командах со стороны гоночных инженеров относительно работы пилота за рулём и изменения настроек, учитывая нестандартную ситуацию с двумя прогревочными кругами.



Напомним, победу в спринтерской гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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