«Не понимаю, почему пилоты делают это». Хэмилтон недоволен действиями Гасли на старте

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал восьмой результат в спринте Гран-при Австрии.
«Я рад, что пережил спринт. Команда блестяще поработала, чтобы восстановить машину вчера вечером и сегодня с утра. Большое им спасибо, и я рад, что сегодня довёз её до финиша почти невредимой. Мой старт не был хорошим, а затем Пьер поехал по диагонали в мою сторону в первом повороте. Я не понимаю, почему пилоты делают это, когда так много места справа. Я не мог ничего поделать.
Затем то же самое произошло в третьем повороте с «Уильямсом» и «Ред Булл». Машина получила некоторые повреждения, но, по крайней мере, я мог продолжать. После этого я просто старался отыграться.
Мы медленнее на прямых, так что пришлось ждать, пока я выбрался из паровозика DRS и сумел обогнать машины впереди. Поэтому мне потребовалось несколько кругов, чтобы опередить Мика. Надеюсь, завтра в гонке мы будем сильнее — я скрестил пальцы!» — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
- 9 июля 2022
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