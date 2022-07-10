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Рихарда Версхора лишили победы в основной гонке Формулы-2 в Австрии

Рихарда Версхора лишили победы в основной гонке Формулы-2 в Австрии
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Голландский пилот Рихард Версхор лишился победы в основной гонке Формулы-2 на «Ред Булл Ринге». Стюарды приняли такое решение из-за нехватки топлива в его болиде после окончания заезда.

Таким образом, победителем гонки станет индиец Джехан Дарувала, американец Логан Сарджент поднимется на второе место, а бразильско-американский гонщик Энцо Фиттипальди замкнёт топ-3.

Формула-2. Австрия. Основная гонка (до аннулирования результата Версхора):

1. Рихард Версхор — 40 кругов.
2. Джехан Дарувала +13.7.
3. Логан Сарджент +14.1.
4. Энцо Фиттипальди +14.6.
5. Роберто Мери +15.7.
6. Деннис Хаугер +20.1.
7. Джейк Хьюз +24.2.
8. Олли Колдуэлл +26.2.
9. Аюму Иваса +27.2.
10. Юри Випс +27.9.
11. Рой Ниссани +28.5.
12. Лиам Лоусон +30.0.
13. Фелипе Другович +33.1.
14. Тео Пуршер +33.9.
15. Фредерик Вести +40.8.

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