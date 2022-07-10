Рихарда Версхора лишили победы в основной гонке Формулы-2 в Австрии

Голландский пилот Рихард Версхор лишился победы в основной гонке Формулы-2 на «Ред Булл Ринге». Стюарды приняли такое решение из-за нехватки топлива в его болиде после окончания заезда.



Таким образом, победителем гонки станет индиец Джехан Дарувала, американец Логан Сарджент поднимется на второе место, а бразильско-американский гонщик Энцо Фиттипальди замкнёт топ-3.

Формула-2. Австрия. Основная гонка (до аннулирования результата Версхора):



1. Рихард Версхор — 40 кругов.

2. Джехан Дарувала +13.7.

3. Логан Сарджент +14.1.

4. Энцо Фиттипальди +14.6.

5. Роберто Мери +15.7.

6. Деннис Хаугер +20.1.

7. Джейк Хьюз +24.2.

8. Олли Колдуэлл +26.2.

9. Аюму Иваса +27.2.

10. Юри Випс +27.9.

11. Рой Ниссани +28.5.

12. Лиам Лоусон +30.0.

13. Фелипе Другович +33.1.

14. Тео Пуршер +33.9.

15. Фредерик Вести +40.8.