Ферстаппен рассказал, что помешало ему одержать победу на Гран-при Австрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу итогов Гран-при Австрии.
«Непростой день. С шинами у нас возникали проблемы на всех составах, и по-настоящему бороться с Шарлем не удавалось, но и второе место — высокий результат.
Здорово видеть так много болельщиков, приехавших сюда, в Австрию. К сожалению, сегодня я не смог подарить им победу, но второе место — это всё равно хороший результат. Это было лучше, чем ожидалось. Если посмотреть на всю гонку, то нам не хватало темпа. Казалось, что Карлос тоже собирается обогнать меня, но, к сожалению, у него возникли проблемы с двигателем. В конце концов, потерять всего пять очков за уикенд — не так уж плохо в плохой день», — сказал Ферстаппен после гонки.
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