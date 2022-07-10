Феттель — про аварии в Австрии: такое ощущение, что на мою машину нанесена мишень!

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался по поводу Гран-при Австрии, на котором он занял 17-е место.
«Очень обидно, что меня снова вытолкнули за пределы трассы. На этот раз это был Пьер Гасли, и мне показалось, что на мою машину нанесена мишень! Я хорошо проходил по внешней стороне и был впереди, оставляя достаточно места. Думаю, он слишком увлёкся, потому и столкнулся со мной. После этого машина была повреждена, и моя гонка была практически закончена.
До этого это была сложная гонка, потому что на первом круге в меня попали какие-то обломки, которые могли повредить машину. На старте мы были не очень конкурентоспособны на «харде», но с медиумом всё пошло лучше, и мы неплохо пробивались вперёд до контакта с Пьером. Я думаю, что у нас был довольно неудачный уикенд, так что давайте просто перевернём страницу и сосредоточимся на следующей гонке во Франции», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
- 10 июля 2022
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