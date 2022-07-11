Формула-1 планирует переговоры с командами из-за проблем с углеродной пылью

ФИА обсудит с командами, следует ли изменить конструкцию тормозных воздуховодов на нынешних болидах Формулы-1, после того, как возникли опасения, что гонщикам в лицо будет лететь больше углеродной пыли.
Себастьян Феттель после Гран-при Австрии возглавил призывы к руководящему органу автогонок изучить потенциальный повышенный риск для здоровья, связанный с тем, что при компоновке болидов 2022 года тормозная пыль выдувается обратно в сторону кокпита.
Феттель считает, что изменение тормозных воздуховодов в этом году, когда команды теперь вынуждены выбрасывать воздушный поток из карбоновых дисков прямо назад, а не выдувать его через колёса и в сторону от машины, означает, что больше пыли направляется в кокпит.
«Честно говоря, это то, над чем им нужно поработать, потому что конструкция тормозных воздуховодов в этом году выдувает всю тормозную пыль нам в лицо, и это нехорошо.
Вдыхать углеродную пыль — это то, чем не очень полезно дышать. Я надеюсь, что ФИА рассмотрит это очень скоро, потому что это бессмысленно и это легко изменить», — приводит слова Феттеля Motorsport.
Примечательно, что во время интервью у Феттеля на лице была видна карбоновая пыль.
Предполагается, что ФИА была поставлена в известность об опасениях Феттеля сразу после гонки в Австрии, и теперь решила изучить этот вопрос.
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