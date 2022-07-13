«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на седьмом этапе ралли «Шёлковый путь»

Лучший результат по итогам седьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» продемонстрировал экипаж Эдуарда Николаева, преодолевший дистанцию за 2 часа 45 минут 51 секунду. Вторым стал экипаж Дмитрия Сотникова (+6.18). Третьим (+29.27) был экипаж Сергея Куприянова. Все представляют «КАМАЗ-мастер».
Четвёртое место по итогам этапа досталось Сергею Вязовичу (+32.58) из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Седьмой этап
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 2:45.51.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +6.18.
3. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +29.27.
4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +32.58.
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.
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