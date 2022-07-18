Окон: нам есть над чем работать, если мы хотим побороться с «Мерседесом»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о последних обновлениях машины.



«Ощущения отличные. Здорово видеть то, что пакет обновлений, который команда привезла на этап в Великобритании, действительно значительно повлиял на наши выступления. Мы явно это видим. И я надеюсь, что следующие новинки будут иметь такой же эффект. Нам есть над чем работать, если мы хотим побороться с «Мерседесом», потому что пока они слишком быстры. Так что если нам удастся подготовить ещё новинки, мы с радостью ими воспользуемся.



Нужно поработать и над стабильностью. Были моменты, когда нам явно не хватало темпа. Однако Гран-при Австрии прошёл в этом отношении отлично. Нам ещё есть чему учиться и в чём прибавлять в отношении демонстрации более стабильной формы», — приводит слова Окона Motorsport.