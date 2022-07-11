Наконец-то Шумахер достоин фамилии! А вот Расселл стал крашером. Оценки за Австрию

11-й этап Формулы-1 — в радикально субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 10

В Австрии Леклер провёл великолепную гонку, и пусть уступил Ферстаппену в квалификации и спринте, уверенно переиграл голландца в воскресном Гран-при — трижды по ходу дистанции Шарль в очной борьбе на трассе опережал «Ред Булл» и сумел хотя бы немного сократить отставание в чемпионате.

Эстебан Окон — 9,5

Француз в этот уикенд оказался главной надеждой «Альпин» — и справился весьма достойно. Пятое место в квалификации, шестое в спринте и борьба с «Мерседесами» в топ-5 в воскресной гонке. Тягаться с обладателями Кубка конструкторов Энстоуну пока не под силу, но уже второй раз подряд одна из машин «Альпин» финиширует в топ-5.

Макс Ферстаппен — 9

В пятницу голландец выиграл квалификацию, хотя признался, что потерял в первом и третьем поворотах, но в воскресной гонке действующему чемпиону нечего было противопоставить гонщикам «Феррари», и даже в очной борьбе Макс был далеко не так агрессивен, как обычно.

Мик Шумахер — 8,5

Лучший уикенд Мика в этом сезоне. Немец, хотя и уступил немного Магнуссену в квалификации, в воскресной гонке опередил Кевина, а вместе с ним — и пилотов «Макларена», с которыми «Хаас» сражался на протяжении всей дистанции. Шумахер в Австрии боролся смело и уверенно, а на первом отрезке даже опередил Хэмилтона! Неудачи начала сезона позади?

Три последних уикенда Шумахер проводит всё лучше и лучше Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8,5

В Австрии испанцу пришлось стартовать последним, поскольку аккурат перед началом спринта начала сбоить электроника. Тем не менее по ходу гонки он прорвался в топ-10 и, даже несмотря на лишний пит-стоп под VSC, умудрился на последнем круге опередить Боттаса в борьбе за один зачётный балл (без третьего пит-стопа Алонсо мог бы и вовсе включиться в борьбу «Хаасов» и «Макларенов»). Но отметим, что в квалификации испанец повредил днище и уступил Окону более трети секунды.

Карлос Сайнс — 8

На протяжении всего уикенда Сайнс был близок к Леклеру и, хотя и понемногу ему уступал, всё равно легко поднялся бы на подиум и почти наверняка помог бы «Феррари» взять дубль. Увы, сгоревший мотор не позволил этим планам сбыться.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Экс-чемпион провёл уверенную гонку и с большим запасом опередил середняков, с которыми боролся на первом отрезке, и добился максимума. Однако в квалификации опытнейший Льюис разбил машину, из-за чего в спринте оказался в конце топ-10 и попал под Пьера Гасли — в обоих случаях уикенд мог закончиться совсем без очков.

Ландо Норрис — 7,5

Во втором сегменте квалификации Ландо не проехал ни одного быстрого круга — из-за проблем с тормозами и собственных срезок, но после спринта очутился на стартовой решётке 10-м и всю гонку боролся с пилотами «Хааса». Магнуссена Норрис опередил за 10 кругов до финиша, а вот до Шумахера дотянуться уже не смог.

Кевин Магнуссен — 7

Датчанину не удалось выжать из машины максимум ни в квалификации, ни в гонке — в пятницу он опередил напарника, но признался, что мог проехать и быстрее, а в воскресенье проиграл ему и всю вторую часть гонки ехал позади. В конце концов Кевин пропустил ещё и Норриса и в итоге финишировал на две позиции ниже Мика.

Валттери Боттас — 7

При старте из боксов за замену силовой установки шансов пробиться в топ-10 оставалось немного, и тем не менее на последний круг финн ушёл 10-м. Удержать позицию под натиском Алонсо на свежих шинах не удалось, однако в целом темп лидера «Альфа Ромео» был многообещающим — возвращение в очки не за горами!

Джордж Расселл — 6

После первого пит-стопа и замены антикрыла Расселл провёл великолепную гонку, но до этого, как и напарник, вылетел в квалификации, а на старте воскресного заезда выбил Переса — если бы не этот эпизод, Джордж почти наверняка стоял бы на подиуме вместо напарника.

Александер Албон — 6

За счёт недавних обновлений «Уильямс» сделал шаг вперёд, а Албон в итоге занял в квалификации 11-е место. Увы, из-за столкновения с Феттелем и штрафа за выдавливание Норриса в спринте стартовал Алекс лишь 15-м и попасть в очки не смог — хотя в теории скорость машины позволяла бороться за место в топ-10.

Команда прогрессирует, но чистого уикенда в Австрии у Албона не получилось Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Лэнс Стролл — 6

После не самой сильной квалификации Лэнс смог отыграться в спринте и стартовал в воскресенье с 12-й позиции. На первом отрезке он боролся с гонщиками «Макларена», однако тактика с затянутым первым пит-стопом отбросила Лэнса на финише лишь на 13-е место.

Серхио Перес — 6

Во втором сегменте квалификации Чеко лишили двух попыток из-за нарушения границ трассы, и в итоге он оказался только 13-м. Спринт позволил отыграть почти все потерянные позиции, но в конце концов это не помогло: после удара от Расселла в четвёртом повороте гонка Переса закончилась.

Даниэль Риккардо — 5,5

В очередной раз австралиец едет заметно медленнее Норриса. В квалификации Дэн оказался почти на 0,3 секунды медленнее и не прошёл даже во второй сегмент. Спринт сложился удачно: Риккардо отыграл ряд позиций, но в основной гонке в борьбе «Макларенов» с «Хаасами» оказался самым медленным и занял только девятое место.

Гуаньюй Чжоу — 5

Серия квалификационных побед китайца над напарником завершилась — Чжоу вылетел уже в первом сегменте, проиграв Боттасу почти полсекунды. Всё стало ещё хуже, когда в спринте пришлось стартовать с пит-лейна, однако даже при старте с 13-го места в основном Гран-при Гуаньюй до очков так и не дотянул — в том числе из-за штрафа за нарушение границ трассы.

Себастьян Феттель — 5

Крайне проблемный уикенд для немца завершился 17-м местом. Всё началось с последнего места в квалификации, продолжилось столкновением с Албоном в спринте (Себ мог бы оставить «Уильямсу» побольше места), а закончилось ударом от Гасли и штрафом за нарушение границ трассы в основной гонке. Пожалуй, лишь в инциденте с Пьером Феттель был не виноват, остальное по крайней мере отчасти стало результатом его собственных действий.

По ходу уикенда Феттеля дважды выбивали с трассы Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Юки Цунода — 4

Японец на протяжении всего уикенда демонстрировал очень слабый темп и в квалификации проиграл напарнику 0,7 секунды (допустив ошибку в первом повороте). После неудачного спринта в воскресенье Юки стартовал лишь 16-м, не демонстрировал высокого темпа, а под финиш, пропустив Феттеля, откатился на самое последнее место.

Николас Латифи — 4

В квалификации канадец проиграл Албону полсекунды, а в гонке по большей части замыкал пелотон — пока за 23 круга до финиша не сошёл с дистанции из-за забившегося под днище обломка.

Пьер Гасли — 3

По ходу уикенда француз спровоцировал сразу две аварии: на старте спринта он налетел на Хэмилтона, когда неаккуратно смещался перед поворотом, а в основном заезде развернул в четвёртом повороте Феттеля. Итог — 15-е место и третий подряд этап без очков.