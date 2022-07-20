Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: надеюсь, во Франции добьёмся большего, чем в Австрии

Ферстаппен: надеюсь, во Франции добьёмся большего, чем в Австрии
Комментарии

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции. Гонка на трассе «Поль Рикар» пройдёт 24 июля.

«В прошлом году команда успешно выступила во Франции. На этой трассе много техничных скоростных поворотов, на дистанции крайне важно контролировать состояние шин, поскольку уикенд будет очень жарким. Я с нетерпением жду пятницы и надеюсь, что мы сможем добиться большего, чем на Гран-при Австрии», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».

После 11 этапов сезона-2022 Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате мира, опережая гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 38 очков. На Гран-при Австрии Ферстаппен стал вторым, победу в гонке одержал Леклер.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022