Ферстаппен: надеюсь, во Франции добьёмся большего, чем в Австрии

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции. Гонка на трассе «Поль Рикар» пройдёт 24 июля.



«В прошлом году команда успешно выступила во Франции. На этой трассе много техничных скоростных поворотов, на дистанции крайне важно контролировать состояние шин, поскольку уикенд будет очень жарким. Я с нетерпением жду пятницы и надеюсь, что мы сможем добиться большего, чем на Гран-при Австрии», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».



После 11 этапов сезона-2022 Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате мира, опережая гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 38 очков. На Гран-при Австрии Ферстаппен стал вторым, победу в гонке одержал Леклер.