Хьюз назвал сценарий, при котором Шварцман может попасть в Формулу-1

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз поделился мыслями о ситуации с контрактами некоторых пилотов в «Королевских гонках» на следующий сезон. В частности, Хьюз затронул россиянина Роберта Шварцмана.



«С точки зрения Макларена», обмен Риккардо на Феттеля, по–видимому, сопряжён с некоторым риском — подписать контракт с высокорейтинговым ветераном, чья форма, возможно, уже не так хороша, как раньше. Пиастри также упоминался в контексте с «Маклареном», как и, конечно, звезда Indycar Колтон Герта, который тестировал «Макларен» версии 21-го года в Портимане.



Если, и это большое «если», Риккардо не заключит контракт с «Маклареном» после конца этого сезона, и его заменит его бывший партнер по команде Феттель, кого может искать «Астон Мартин» в качестве замены? В этой связи упоминается имя Мика Шумахера, что создало бы вакансию в «Хаасе». Её, в свою очередь» может занять, а может и не занять, пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман.



В общем, это довольно сложный и глупый сезон 2023 года, и большая его часть, похоже, зависит от планов Риккардо», — приводит слова Хьюза Motor Sport Magazine.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: