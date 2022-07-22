ФИА столкнулась с недовольством большинства команд из-за изменений в регламенте

ФИА из соображений безопасности и для того, чтобы минимизировать эффект дельфинирования, запланировала ряд изменений, большая часть которых затрагивает изменения днища болидов.



В частности, края днища требуют поднять на 25 миллиметров, поднять выше горловину диффузора, использовать более точный датчик для измерения эффекта дельфинирования.



Как сообщает Motorsport, минимум шесть команд Формулы-1 протестуют против изменений в техническом регламенте, которые должны вступить в силу с 2023 года. Среди них «Феррари», «Ред Булл», «Альфа Таури», «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс». Эти команды готовы оспорить изменения, так как сомневаются, что они продиктованы исключительно вопросами безопасности.



Предполагается, что руководители команд согласны на менее радикальные изменения, которые не потребуют серьёзных преобразований в дизайне машин — в частности, поднятия краёв днища только на 10 миллиметров.



Команды также опасаются, что изменения сыграют на руку «Мерседесу».

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