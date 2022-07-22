ФИА столкнулась с недовольством большинства команд из-за изменений в регламенте

ФИА из соображений безопасности и для того, чтобы минимизировать эффект дельфинирования, запланировала ряд изменений, большая часть которых затрагивает изменения днища болидов.
В частности, края днища требуют поднять на 25 миллиметров, поднять выше горловину диффузора, использовать более точный датчик для измерения эффекта дельфинирования.
Как сообщает Motorsport, минимум шесть команд Формулы-1 протестуют против изменений в техническом регламенте, которые должны вступить в силу с 2023 года. Среди них «Феррари», «Ред Булл», «Альфа Таури», «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс». Эти команды готовы оспорить изменения, так как сомневаются, что они продиктованы исключительно вопросами безопасности.
Предполагается, что руководители команд согласны на менее радикальные изменения, которые не потребуют серьёзных преобразований в дизайне машин — в частности, поднятия краёв днища только на 10 миллиметров.
Команды также опасаются, что изменения сыграют на руку «Мерседесу».
- 22 июля 2022
-
16:54
-
16:32
-
16:26
-
16:07
-
16:01
-
15:58
-
15:29
-
15:24
-
15:01
-
14:35
-
13:52
-
13:32
-
13:18
-
12:48
-
12:00
-
11:58
-
11:24
-
11:13
-
10:43
-
10:07
-
10:05
-
09:55
-
00:50
-
00:04
- 21 июля 2022
-
22:55
-
21:49
-
20:49
-
19:37
-
18:54
-
18:00
-
16:23
-
15:34
-
15:06
-
14:56
-
14:48