Идиятулин выиграл квалификацию RDS GP в Красноярске, Лосев — лучший в «Фуридаши битве»

Этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) в Красноярске на трассе «Красное кольцо» уже в квалификации подарил немало захватывающих моментов. Не в последнюю очередь благодаря погоде. Хотя синоптики прогнозировали осадки в перерыве между заездами, небесная канцелярия не стала дожидаться окончания квалификации — первые капли дождя упали уже во время заездов второй группы пилотов. К моменту выезда на трассу лидеров личного зачёта асфальт успел порядком намокнуть – главным было не обнулить ни одну из двух попыток и побороться за места в первой десятке, чтобы гарантировать себе выход в воскресный топ-16 через обязательный bye run на стадии топ-32.



Первым получил путёвку в «клуб 90+» Степан Азаров (90 баллов в квалификации). Затем к нему присоединились Никита Шиков (Carville Racing) и Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) – оба 91 балл. Причём на «Красном кольце» пилот из Гонконга впервые сел за руль легендарного гиперкара для дрифта Сергея Кабаргина и в очередной раз доказал статус опытнейшего пилота — Чарльз быстро освоился в норовистом Flanker F и смог его обуздать, показав на влажной трассе два результативных проезда.



А вот Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) хоть и проехал на 92 балла, но сделал это в несвойственной для себя манере: немало помарок отметили судьи по ходу обеих попыток пилота, однако это не помешало ему уверенно оказаться в десятке лучших. Правда, позади всех пилотов «Форвард Авто»: Леонид Шнайдер и Роман Тиводар проехали на 94 балла, а их наставник Георгий Чивчян хоть немного, но лучше — на 95 баллов.



Зато Гоча стал одним из немногих пилотов, кто обе попытки в квалификации завершил с результатом более 90 баллов. Кроме него это удалось только Аркадию Цареградцеву (FailCrew Darkside) и Дамиру Идиятулину (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — лучший проезд у каждого из этой пары судьи оценили на 97 баллов. Но поскольку второй проезд Дамиру удался лучше (96 баллов против 93 баллов у Царя), победителем стал Идиятулин. Для пилота SINTEC FRESH AUTO DRIFT это уже вторая победа в квалификации RDS GP в сезоне 2022 года.



RDS GP-2022. «Красное кольцо». Квалификация. Топ-3:



1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 97 баллов.

2. Аркадий Цареградцев (Fail Crew Darkside) — 97 баллов.

3. Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 95 баллов.

Дамир Идиятулин Фото: RDS GP

По предложению пилотов, которые на стадии топ-32 обеспечили себе обязательный bye run, организаторы объявили неформальную «Фуридаши битву», победителем которой становится пилот, показавший не только максимальный угол на постановке, но и сумевший продолжить заезд. И не всем пилотам в импровизированном состязании это удалось.



Победитель квалификации Дамир Идиятулин порадовал зрителей бэквардом в 101 градус, а Леонид Шнайдер из «Форвард Авто» перебил результат земляка, показав 110 градусов. Воодушевлённый возможностями Flanker F, Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) привёл в восторг публику, забросив «карбонового зверя» в 124-градусный бэквард. Именно это заставило пилота команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT Евгения Лосева выложиться по полной. Трибуны ахнули, увидев результат в 130 градусов, который и привёл сибиряка к победе.



Дуэли топ-32 прошли без инцидентов, но некоторым пилотам пришлось провести за рулём больше времени, чем они ожидали. Одним из самых ярких моментов топ-32 стали заезды сокомандников LUKOIL Racing Drift Team Григория Гусева и Андрея Астапова. Внутрикомандные дерби ожидаемо стали самой бескомпромиссной битвой, где победителя сумел выявить только ОМТ-заезд. Григорий Гусев – дальше!



Увы, не всем пилотам удалось пройти стадию топ-32 без технических проблем. Сергей Сак (BY Motorsport) после успешной квалификации столкнулся с чередой поломок, что не позволило ему навязать борьбу сопернику, а Евгений Ружейников («Московский спорт»), хоть и сумевший решить проблемы с автомобилем, допустил контакт с Алексеем Вахтиным и закончил свои выступления в топ-32.



RDS GP-2022. «Красное кольцо». Топ-16:



Дамир Идиятулин — Антон Дмитриенко

Никита Шиков — Дмитрий Ермохин

Роман Тиводар — Николай Горковенко

Леонид Шнайдер — Антон Дубовик

Аркадий Цареградцев — Денис Мигаль

Чарльз НГ — Степан Азаров

Георгий Чивчян — Алексей Вахтин

Евгений Лосев — Григорий Гусев



Сражение за победу на четвёртом этапе Гран-при Российской Дрифт Серии сезона-2022 продолжится на трассе «Красное кольцо» завтра, 24 июля — парные заезды топ-16 стартуют в 12:30 по местному времени (разница с Москвой составляет +4 часа).