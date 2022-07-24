Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при Франции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу победы на Гран-при Франции.

«У нас со старта был хороший темп, мы прессинговали Шарля, но не предпринимали особенных попыток обогнать его — кроме одного раза. Ну а после его вылета я просто вёл свою гонку и следил за шинами — в конце концов это и стало главным. Сегодня всё сложилось, но нам ещё нужно поработать над темпом на одном круге», — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Франции. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.

7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.

8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.

13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.

Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.