«Было похоже на NASCAR!» Албон высказался об опасном выезде Сайнса с пит-стопа

Пилот «Уильямса» Александер Албон дал комментарий по поводу ситуации на пит-лейне во время Гран-при Франции, когда он едва не столкнулся с Карлосом Сайнсом из «Феррари».
«Это было очень близко. Так бывает. Забавно, что при столь длинном пит-лейне он такой узкий. Поэтому вполне обоснованно, что ограничение скорости составляет 60 км/ч. В тот момент был хаос — было похоже на NASCAR!» — приводит слова Албона Give me Sport.
Гран-при Франции. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.
7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.
8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.
Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.
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