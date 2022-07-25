«Было похоже на NASCAR!» Албон высказался об опасном выезде Сайнса с пит-стопа

Пилот «Уильямса» Александер Албон дал комментарий по поводу ситуации на пит-лейне во время Гран-при Франции, когда он едва не столкнулся с Карлосом Сайнсом из «Феррари».

«Это было очень близко. Так бывает. Забавно, что при столь длинном пит-лейне он такой узкий. Поэтому вполне обоснованно, что ограничение скорости составляет 60 км/ч. В тот момент был хаос — было похоже на NASCAR!» — приводит слова Албона Give me Sport.

Гран-при Франции. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.

7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.

8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.

13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.

Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.