Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении «Мерседеса» на Гран-при Венгрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего выступления на Гран-при Венгрии.



«Было приятно набрать такое большое количество очков во Франции. Но мы прекрасно понимаем, что предстоит ещё много работы. Отставание от лидеров на одном круге сохраняется.



Теперь мы переключаем внимание на Венгрию. Трасса там совсем другая: узкая, извилистая и ухабистая, почти противоположная той, на которой мы только что были. Трудно предсказать, как мы справимся, потому что наши ожидания в этом году не всегда соответствовали реальности с точки зрения того, какие трассы подходят для W13. Тем не менее мы сделаем всё возможное. Всегда с нетерпением ждём возможности оказаться в Будапеште и получить тёплый приём от болельщиков», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Гран-при Венгрии состоится с 29 по 31 июля.

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