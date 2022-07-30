«Мыслями уже в отпуске». Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса, показавшего 11-й результат на Гран-при Венгрии.
«В настоящий момент Перес слишком далеко позади относительно Ферстаппена. Ему было сложно в прошедших сессиях, так что нужно сесть и всё обсудить. Летний перерыв ещё не начался, а Серхио, видимо, мыслями уже в отпуске. Нам нужно многое обсудить. А Серхио нужно брать за основу настройки Ферстаппена и придерживаться общего курса, начиная с первой же практики.
Если в первой тренировке ты проигрываешь секунду напарнику, то тебе трудно отыграть это. Такое случалось на некоторых прошлогодних Гран-при, так что теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
23:50
-
22:53
-
22:30
-
22:25
-
21:54
-
21:43
-
21:29
-
20:40
-
20:11
-
19:54
-
19:32
-
19:28
-
19:09
-
18:49
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
16:47
-
15:53
-
15:49
-
15:15
-
15:03
-
14:49
-
14:46
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
12:56
-
12:08
-
12:00
-
11:52
Партнерский контент