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«Мыслями уже в отпуске». Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса

«Мыслями уже в отпуске». Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса, показавшего 11-й результат на Гран-при Венгрии.

«В настоящий момент Перес слишком далеко позади относительно Ферстаппена. Ему было сложно в прошедших сессиях, так что нужно сесть и всё обсудить. Летний перерыв ещё не начался, а Серхио, видимо, мыслями уже в отпуске. Нам нужно многое обсудить. А Серхио нужно брать за основу настройки Ферстаппена и придерживаться общего курса, начиная с первой же практики.

Если в первой тренировке ты проигрываешь секунду напарнику, то тебе трудно отыграть это. Такое случалось на некоторых прошлогодних Гран-при, так что теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

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