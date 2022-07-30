«Мыслями уже в отпуске». Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал Серхио Переса, показавшего 11-й результат на Гран-при Венгрии.



«В настоящий момент Перес слишком далеко позади относительно Ферстаппена. Ему было сложно в прошедших сессиях, так что нужно сесть и всё обсудить. Летний перерыв ещё не начался, а Серхио, видимо, мыслями уже в отпуске. Нам нужно многое обсудить. А Серхио нужно брать за основу настройки Ферстаппена и придерживаться общего курса, начиная с первой же практики.



Если в первой тренировке ты проигрываешь секунду напарнику, то тебе трудно отыграть это. Такое случалось на некоторых прошлогодних Гран-при, так что теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.