Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл прокомментировал пятый подиум в карьере

Джордж Расселл прокомментировал пятый подиум в карьере
Комментарии

Пилот команды «Мерседес» британец Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште.

Напомним, Расселл финишировал третьим, пропустив вперёд напарника Льюиса Хэмилтона и лидера чемпионата Макса Ферстаппена из «Ред Булл», ставшего победителем заезда.

«Мы провели хороший первый отрезок, но когда перешли на медиум, пошёл дождь, похолодало и стало ехать сложнее. Но мы прогрессируем — и это приятно. Возможно, мы могли бы получше сработать с резиной на последних отрезках, но всё равно я рад быть на подиуме», – сказал пилот после гонки.

Гран-при Венгрии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,834.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +12,337.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +14,579.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +15,688.
6. Шарль Леклер («Феррари») +16,047.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.18,300.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022