Макс Ферстаппен оторвался от Шарля Леклера в общем зачёте Формулы-1 на 80 очков

В общем зачёте Формулы-1 после победы на Гран-при Венгрии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен теперь опережает пилота «Феррари» Шарля Леклера на 80 очков. Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл опередил Карлоса Сайнса и вышел на четвёртую строчку.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 258 очков.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 178.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 173.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 158.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 156.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 146.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 76.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 58.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 41.
В Кубке конструкторов разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» достиг 97 очков. «Мерседес» по-прежнему третий, а «Альпин» опережает «Макларен» на четыре очка — эти две команды сегодня набрали по шесть.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 431 очко.
2. «Феррари» — 334.
3. «Мерседес» — 304.
4. «Альпин» — 99.
5. «Макларен» — 95.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 27.
9. «Астон Мартин» — 20.
10. «Уильямс» — 3.
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