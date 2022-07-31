Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен оторвался от Шарля Леклера в общем зачёте Формулы-1 на 80 очков

Макс Ферстаппен оторвался от Шарля Леклера в общем зачёте Формулы-1 на 80 очков
Комментарии

В общем зачёте Формулы-1 после победы на Гран-при Венгрии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен теперь опережает пилота «Феррари» Шарля Леклера на 80 очков. Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл опередил Карлоса Сайнса и вышел на четвёртую строчку.

Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 258 очков.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 178.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 173.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 158.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 156.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 146.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 76.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 58.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 41.

В Кубке конструкторов разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» достиг 97 очков. «Мерседес» по-прежнему третий, а «Альпин» опережает «Макларен» на четыре очка — эти две команды сегодня набрали по шесть.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 431 очко.
2. «Феррари» — 334.
3. «Мерседес» — 304.
4. «Альпин» — 99.
5. «Макларен» — 95.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 27.
9. «Астон Мартин» — 20.
10. «Уильямс» — 3.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022