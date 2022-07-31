Макс Ферстаппен оторвался от Шарля Леклера в общем зачёте Формулы-1 на 80 очков

В общем зачёте Формулы-1 после победы на Гран-при Венгрии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен теперь опережает пилота «Феррари» Шарля Леклера на 80 очков. Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл опередил Карлоса Сайнса и вышел на четвёртую строчку.



Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 258 очков.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 178.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 173.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 158.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 156.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 146.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 76.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 58.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 41.



В Кубке конструкторов разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» достиг 97 очков. «Мерседес» по-прежнему третий, а «Альпин» опережает «Макларен» на четыре очка — эти две команды сегодня набрали по шесть.



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 431 очко.

2. «Феррари» — 334.

3. «Мерседес» — 304.

4. «Альпин» — 99.

5. «Макларен» — 95.

6. «Альфа Ромео» — 51.

7. «Хаас» — 34.

8. «Альфа Таури» — 27.

9. «Астон Мартин» — 20.

10. «Уильямс» — 3.