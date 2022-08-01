В «Альпин» прокомментировали уход Фернандо Алонсо

Французская команда Формулы-1 «Альпин» опубликовала заявление после ухода Фернандо Алонсо.



Испанский пилот подписал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и в следующем сезоне заменит Себастьяна Феттеля.



«Мы желаем Фернандо всего наилучшего в Формуле-1. Фернандо всегда был и всегда будет частью семьи «Рено» и «Альпин». Мы гордимся тем, что вместе разделили так много моментов на трассе. Мы с нетерпением ждём завершения оставшейся части сезона-2022 вместе с Фернандо и будем стараться изо всех сил — до последнего круга в ноябре.



В ближайшее время команда объявит состав пилотов на сезон Формулы-1 в 2023 году», — сообщается в официальном заявлении «Альпин» в социальных сетях.



Фернандо Алонсо выступал за «Альпин» с сезона-2021.