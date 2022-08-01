Источник: Мику Шумахеру могут предложить место в «Альфа Таури»

Известный британский журналист Формулы-1 Адам Купер в своей колонке на Motor Sport Magazine сообщает, что место Мика Шумахера в «Хаасе» под сомнением, и немецкий пилот может начать сезон-2023 в другой команде.



По словам Купера, в «Хаасе» хотят перемен, и Мик Шумахер может оказаться в «Альфа Таури» вместо Юки Цуноды, так как Хельмут Марко благосклонно относится к Мику. К тому же в ближайшее время может быть объявлено о том, что немецкий производитель машин «Порше» выкупит 50% акций «Ред Булл», что тоже может повысить шансы Шумахера.



Ещё одним вариантом может стать «Уильямс», где Мик Шумахер заменил бы Николаса Латифи, который с высокой долей вероятности покинет команду.



Место самого Шумахера в «Хаасе» может занять Антонио Джовинацци, который в прошлом сезоне выступал в команде «Альфа Ромео». При этом не исключён и вариант с Робертом Шварцманом, но у Купера нет ощущения, что вице-чемпион Ф-2 достаточно проявил себя.

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