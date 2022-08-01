Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Венгрии: Ферстаппен и Гасли возглавляют таблицу

По итогам 13-го этапа сезона-2022, Гран-при Венгрии, только один пилот был наказан штрафными баллами — гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо получил два балла за столкновение с Лэнсом Строллом.



За минувшую неделю по два штрафных балла сгорели у Валттери Боттаса и Лэнса Стролла — оба были получены ими в 2021 году за стартовый инцидент на Гран-при Венгрии.



Возглавляют протокол два пилота — Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, на счету которых по семь штрафных баллов.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Пьер Гасли «Альфа Таури» 7 10 октября 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 5 12 сентября 2022 года — 1 балл Фернандо Алонсо «Альпин» 6 10 октября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 6 27 марта 2023 года — 2 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 6 14 ноября 2022 года — 2 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 26 сентября 2022 года — 2 балла Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Даниэль Риккардо «Макларен» 4 26 марта 2023 года — 1 балл Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Джордж Расселл «Мерседес» 2 10 июля 2023 года — 2 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1 21 ноября 2022 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 10 июля 2023 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 1 12 сентября 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 1 12 июня 2023 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл