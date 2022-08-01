Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Венгрии: Ферстаппен и Гасли возглавляют таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Венгрии: Ферстаппен и Гасли возглавляют таблицу
Комментарии

По итогам 13-го этапа сезона-2022, Гран-при Венгрии, только один пилот был наказан штрафными баллами — гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо получил два балла за столкновение с Лэнсом Строллом.

За минувшую неделю по два штрафных балла сгорели у Валттери Боттаса и Лэнса Стролла — оба были получены ими в 2021 году за стартовый инцидент на Гран-при Венгрии.

Возглавляют протокол два пилота — Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, на счету которых по семь штрафных баллов.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»710 октября 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»512 сентября 2022 года — 1 балл
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»627 марта 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»614 ноября 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»526 сентября 2022 года — 2 балла
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Даниэль Риккардо«Макларен»426 марта 2023 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»210 июля 2023 года — 2 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»110 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»112 сентября 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»112 июня 2023 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
Хэмилтон лучше всех, даже Ферстаппена. Оценки за Гран-при Венгрии Хэмилтон лучше всех, даже Ферстаппена. Оценки за Гран-при Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022