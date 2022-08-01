Хэмилтон лучше всех, даже Ферстаппена. Оценки за Гран-при Венгрии

13-й этап Формулы-1 — в, как обычно, субъективных оценках автора.
Льюис Хэмилтон — 10
В квалификации британцу помешали проблемы с DRS, и стартовал он в итоге лишь седьмым, но за первые двенадцать кругов вышел на четвёртое место, а под финиш за счёт ударной концовки на «софте» оставил позади Сайнса с Расселлом. Бороться с «Ред Булл» форма «Мерседеса» пока не позволяет, так что смело записываем Льюису идеальную гонку.
Джордж Расселл — 9
Расселл выигрывал первую в карьере квалификацию и на первых отрезках сражался с «Ред Булл» и «Феррари» за победу, но в концовке Джордж вынужден был пойти на длинный отрезок на «медиуме» и потерял второе место. Сильный и безошибочный уикенд, но консервативный старт на «софте» не позволил реализовать весь потенциал.
Макс Ферстаппен — 8,5
Блестящая победа голландца, который из-за технических проблем занял в квалификации лишь десятое место, но за счёт своевременных пит-стопов и великолепной скорости одержал победу. Правда, могло обойтись без разворота в борьбе с Леклером, да и первый круг в Q3 мог бы быть посильнее…
Шарль Леклер — 8
На середине дистанции Леклер сумел вырваться в лидеры гонки, но уже через восемь кругов после обгона Расселла команда перевела Шарля на «хард» и всё ему испортила. Монегаск, пусть и уступивший в квалификации напарнику, должен был по меньшей мере приезжать на подиум (до второго пит-стопа тактика была аналогичной стратегии Хэмилтона), а в итоге оказался только шестым — позади и Расселла, и Сайнса и Переса.
Отставание Леклера в чемпионате достигло уже 80 очков
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Ландо Норрис — 8
В квалификации британец блеснул четвёртым местом, но удержать его в борьбе с грандами в гонке шансов не было — Норрис ещё до первого пит-стопа откатился на седьмое место, на котором в итоге и финишировал.
Фернандо Алонсо — 8
Испанец уступил в квалификации напарнику, но смог опередить его на дистанции и, несмотря на ограничения по шинам (перед стартом у Алонсо остался лишь один «медиум») и длинный отрезок на «харде» в концовке, финишировал впереди своих прямых конкурентов — Окона и Феттеля.
Лэнс Стролл — 7,5
В квалификации канадец впервые с Гран-при Майами прошёл дальше первого сегмента и смог опередить Феттеля. В гонке Лэнс боролся с пилотами «Макларена» и «Альпин» и после финального пит-стопа по-прежнему шёл впереди напарника, но сначала потерял время из-за удара от Риккардо, а на последних кругах пропустил Феттеля по приказу из боксов. Если бы не Дэн, в топ-10 наверняка был бы Стролл, а не Себ.
Карлос Сайнс — 7
Сайнс, несмотря на ошибку на втором секторе, опередил Леклера в квалификации, но уже после первых пит-стопов пропустил напарника. Тем не менее на финише Карлос оказался быстрее — за счёт более длинного второго отрезка и перехода на «софт». Впрочем, опередить Расселла, даже имея преимущество в тактике, Карлос не смог (в том числе сыграли роль заминки на пит-стопах) и на подиум не попал.
Побороться за подиум Сайнс не смог в том числе из-за медленных пит-стопов
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Эстебан Окон — 7
Как и Сайнс, Окон опередил в квалификации напарника, но оказался позади него в гонке. Эстебан испытывал больше проблем на жёстких шинах, чем Алонсо, но всё же смог под финиш сдержать Феттеля и сохранить за собой девятую позицию.
Себастьян Феттель — 6,5
Экс-чемпион в четвёртый раз в пяти последних квалификациях не вышел из Q1 — на этот раз он выехал за пределы трассы и потерял лучший круг, но за счёт обновлённого заднего антикрыла и грамотной тактики Феттель показал высокий темп и умудрился прорваться в топ-10. До гонщиков «Альпин» не хватило совсем немного.
Валттери Боттас — 6,5
Финн впервые за долгое время пробился в финал квалификации, но уже на старте потерял пять позиций и с большим трудом боролся в конце первой десятки — и на изношенном «харде» в концовке оттуда выпал. Ну а закончилось всё техническим сходом.
Серхио Перес — 6
Чеко вновь был заметно медленнее напарника, а в квалификации провалил второй сегмент и в итоге стартовал лишь одиннадцатым. При аналогичной тактике и соседней стартовой позиции Перес за три круга до финиша проигрывал Ферстаппену более 20 секунд. Впрочем, даже так у Чеко был шанс попасть в топ-3, но он исчез с появлением VSC и остывшей резиной.
В Венгрии Чеко в третий раз в сезоне остался в Q2
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Гуаньюй Чжоу — 5,5
Многообещающая квалификация, как и у напарника, обернулась провалом на старте — после отката на 17-е место на первом круге у Чжоу оставалось не так много шансов на очки, да и те испарились после перехода на «хард». На фоне лишнего пит-стопа 13-е место впереди гонщиков «Хааса» выглядит даже неплохим результатом!
Даниэль Риккардо — 5
Очередной провал австралийца. В квалификации Даниэль проиграл напарнику более шести десятых — стартовал только девятым, а во втором повороте гонки потерял ещё пару позиций. Несмотря на это, шанс на очки всё равно оставался, но проблемный отрезок на «харде» и столкновение со Строллом его перечеркнули.
Пьер Гасли — 5
После провальной квалификации (0,3 секунды отставания от Цуноды!) француз стартовал с пит-лейна, где инженеры могли буквально в последний момент поменять настройки под пасмурную и прохладную погоду. Пробиться в очки это не помогло — после боевой гонки Пьер финишировал лишь 12-м и уже в пятом Гран-при подряд остался без очков.
Мик Шумахер — 5
Немец хорошо стартовал и на первом отрезке выбился на 11-е место, однако второй он провёл на «харде» и потерял огромное количество времени, откатившись в самый конец. Гонка в целом получилась неплохой, но вот в квалификации Мик был почти на 0,4 секунды медленнее напарника, а во втором сегменте проехал медленнее, чем в первом.
Второй раз в сезоне судьи принуждают Магнуссена к пит-стопу из-за битых антикрыльев
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Кевин Магнуссен — 4
Уже во второй раз в сезоне гонка Магнуссена оказывается испорчена чёрно-оранжевыми флагами в начале гонки — на этот раз датчанин на выходе из первого поворота уткнулся в Риккардо и сломал торцевую пластину переднего антикрыла. Вынужденный пит-стоп, отрезок на «харде» после него — и на финише Кевин оказался последним, если не считать пилотов «Уильямса» и бедового Цуноду.
Александер Албон — 3,5
Обновления, кажется, помогли «Уильямсу» прибавить, но после контакта с Риккардо в начале гонки у Албона не было шанса это продемонстрировать. Алекс уже в самом начале заезда поехал в боксы, откатился назад и на финише боролся лишь за последние места.
Николас Латифи — 3
У канадца был шанс блеснуть в квалификации: на последнем круге в Q1 Латифи поставил рекорд первого сектора, но в последнем повороте гонщик допустил ошибку и всё потерял. В гонке же Николас слишком быстро изнашивал резину и проехал дистанцию с тремя пит-стопами — если бы не последняя остановка, Латифи опередил бы на финише Албона.
Юки Цунода — 3
Японец оказался быстрее Гасли в квалификации (хотя и занял только 16-е место), но на длинных отрезках в гонке уступал ему в темпе, а в середине дистанции допустил разворот и с тех пор доезжал в последних рядах. Добавим, что разворот стал уже третьей заметной ошибкой Юки после вылета в Монреале и столкновения с Гасли в Сильверстоуне.
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