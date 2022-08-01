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Маркус Эрикссон дал смелый прогноз на составы команд Ф-1 в сезоне-2023

Маркус Эрикссон дал смелый прогноз на составы команд Ф-1 в сезоне-2023
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Бывший пилот Формулы-1, победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2022 года Маркус Эрикссон дал смелый прогноз на составы команд на сезон-2023 в «Королевских гонках».

«После того как Алонсо показал средний палец переключателю «Альпин», вот так разыграется оставшаяся часть «глупого сезона» Формулы-1:

«Альпин»: Окон — Гасли
«Альфа Таури»: Шумахер — Цунода
«Макларен»: Норрис — Пиастри
«Альфа Ромео»: Боттас — Чжоу
«Хаас»: Магнуссен — Риккардо
«Уильямс»: Албон — де Врис

Есть причины, почему это называют «глупым сезоном», — написал Эрикссон в своих социальных сетях.

Напомним, 1 августа стало известно, что Фернандо Алонсо продолжит карьеру в «Астон Мартин», покинув «Альпин» по окончании нынешнего чемпионата.

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