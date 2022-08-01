Маркус Эрикссон дал смелый прогноз на составы команд Ф-1 в сезоне-2023

Бывший пилот Формулы-1, победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2022 года Маркус Эрикссон дал смелый прогноз на составы команд на сезон-2023 в «Королевских гонках».



«После того как Алонсо показал средний палец переключателю «Альпин», вот так разыграется оставшаяся часть «глупого сезона» Формулы-1:



«Альпин»: Окон — Гасли

«Альфа Таури»: Шумахер — Цунода

«Макларен»: Норрис — Пиастри

«Альфа Ромео»: Боттас — Чжоу

«Хаас»: Магнуссен — Риккардо

«Уильямс»: Албон — де Врис



Есть причины, почему это называют «глупым сезоном», — написал Эрикссон в своих социальных сетях.



Напомним, 1 августа стало известно, что Фернандо Алонсо продолжит карьеру в «Астон Мартин», покинув «Альпин» по окончании нынешнего чемпионата.