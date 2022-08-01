Оруджев: мне не нравится, что Алонсо до сих пор ездит в Формуле-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о переходе Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».
«Честно, мне очень не нравится, что Фернандо до сих пор там ездит. О’кей, он супербыстрый. Но 42 года будет в следующем году. А где-то есть быстрые ребята по 19-20 лет, которым нет там места и даже шанса попробовать. А потом им 23, и они уже «стары», чтобы садиться в Ф-1. Зато есть Фернандо, который за чемпионат последний раз боролся в 2012-м (10 лет назад), и ему 42…
Хочу пояснить: я считаю его одним из лучших в истории, и сейчас он на крутом уровне. Но в 42 можно и в других сериях кайфовать. А у тех, кому 23 года, не всегда есть возможность легко взять и сесть в другие серии. Фернандо же с распростёртыми руками возьмут в любой точке планеты. Плюс понятно, что в «Астон Мартин» за высокие места бороться не будут…» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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