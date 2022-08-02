Брандл считает, что Окон стал одной из причин ухода Алонсо из «Альпин»

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что соперничество Эстебана Окона с Фернандо Алонсо на трассе тоже стало причиной ухода испанца.



На Гран-при Венгрии Алонсо по радио передавал команде, что недоволен действиями Окона, который блокировал напарника. После гонки испанец отметил, что не видел такой защиты, но подчеркнул, что конфликта нет.



«Похоже, в «Альпин» не удовлетворили просьбу Алонсо по контракту, раз он заключил многолетнее соглашение с «Астон Мартин». Но Фернандо также не был в восторге от действий Окона, который сражался с напарником вместо того, чтобы вместе с ним бороться с соперниками», — приводит слова Брандла PlanetF1.



Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр позже сообщил, что узнал об уходе Алонсо только из пресс-релиза «Астон Мартин».