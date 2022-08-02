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Брандл считает, что Окон стал одной из причин ухода Алонсо из «Альпин»

Брандл считает, что Окон стал одной из причин ухода Алонсо из «Альпин»
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Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что соперничество Эстебана Окона с Фернандо Алонсо на трассе тоже стало причиной ухода испанца.

На Гран-при Венгрии Алонсо по радио передавал команде, что недоволен действиями Окона, который блокировал напарника. После гонки испанец отметил, что не видел такой защиты, но подчеркнул, что конфликта нет.

«Похоже, в «Альпин» не удовлетворили просьбу Алонсо по контракту, раз он заключил многолетнее соглашение с «Астон Мартин». Но Фернандо также не был в восторге от действий Окона, который сражался с напарником вместо того, чтобы вместе с ним бороться с соперниками», — приводит слова Брандла PlanetF1.

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр позже сообщил, что узнал об уходе Алонсо только из пресс-релиза «Астон Мартин».

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