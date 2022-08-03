Хорнер подтвердил, что «Ред Булл» вёл предварительные переговоры о возвращении Феттеля

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что австрийская команда вела предварительные переговоры с Себастьяном Феттелем о его возвращении перед сезоном-2021.



«У нас было несколько раундов предварительных переговоров. Но это было похоже на возвращение к бывшей — второй раз никогда не будет таким же, как первый. Наши совместные достижения впечатляют, это всегда будет частью нашей истории. Мы очень гордимся тем, что он был частью нашей команды.



Никто не знал, что он уходит. Я видел его в паддоке после гонки во Франции, это стало для него большим разочарованием. Я думаю, что он принял правильное решение. Неприятно видеть, как он едет в средней группе, так что я не думаю, что он сам получал от этого удовольствие. У него была удивительная карьера, но пришла пора опустить занавес», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.