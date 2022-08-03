Леклер рассказал, как «Феррари» пытается устранить ошибки в тактике

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об ошибках команды в первой части нынешнего сезона Формулы-1, а также о путях их устранения.

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы стать лучше в каждом аспекте. Очевидно, оглядываясь на первую часть сезона, нужно признать, что у нас были некоторые проблемы со стратегией, с надёжностью и вождением.

Что касается надёжности и стратегии, то мы усердно работаем над тем, чтобы стать лучше. После ошибок мы всегда проходим через один и тот же процесс, который заключается в понимании, откуда они взялись и почему мы не приняли правильное решение в нужный момент гонки. Как только мы разберёмся с этим, то сможем двинуться дальше», – приводит слова Леклера издание BBC.