Леклер рассказал, как «Феррари» пытается устранить ошибки в тактике
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об ошибках команды в первой части нынешнего сезона Формулы-1, а также о путях их устранения.
«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы стать лучше в каждом аспекте. Очевидно, оглядываясь на первую часть сезона, нужно признать, что у нас были некоторые проблемы со стратегией, с надёжностью и вождением.
Что касается надёжности и стратегии, то мы усердно работаем над тем, чтобы стать лучше. После ошибок мы всегда проходим через один и тот же процесс, который заключается в понимании, откуда они взялись и почему мы не приняли правильное решение в нужный момент гонки. Как только мы разберёмся с этим, то сможем двинуться дальше», – приводит слова Леклера издание BBC.
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