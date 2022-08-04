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Бинотто: проблемы с надёжностью будут устранены к следующему сезону

Бинотто: проблемы с надёжностью будут устранены к следующему сезону
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о проблеме команды с надёжностью болидов.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы повысить надёжность машин. Также мы не забываем об этом и стараемся управлять ситуацией во время гоночного уикенда. Мы постараемся сделать всё, чтобы окончательно устранить наши проблемы к следующему сезону.

Для того чтобы это сделать, нам необходимо внести некоторые изменения, но это займёт не дни и даже не недели. Так что я повторю, окончательно проблемы будут решены к следующему сезону. Но это не значит, что сейчас, по ходу чемпионата, команда не работает над этим вопросом», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.

На данный момент «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов.

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