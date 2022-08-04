Вице-чемпион MotoGP прокомментировал своё пьяное ДТП

Вице-чемпион MotoGP и гонщик команды «Дукати» итальянец Франческо Баньяя прокомментировал ДТП, в которое он угодил в начале июля.
Напомним, «Ситроен» итальянца вылетел с дороги и угодил в кювет. Прибывшая на место происшествия полиция выявила, что Баньяя был в состоянии алкогольного опьянения, по результатам тестирования показав 0,87 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха при допустимых в Испании 0,25 мг/л. В данный момент гонщику грозит лишение прав на срок до четырёх лет.
«Я уже говорил в своих социальных сетях, что думаю. Конечно, этот инцидент не повлиял на подготовку к гонкам MotoGP. Это не может скомпрометировать мое отношение к гонкам. После того, что произошло, было легко думать о MotoGP, потому что это была ошибка, просто ошибка. Но, к сожалению, такое может случиться. Я ошибся»\, — приводит слова Баньяи Motorsport.
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