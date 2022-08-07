Кристиан Хорнер оценил шансы «Мерседеса» навязать борьбу в этом сезоне Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о результатах «Мерседеса» в нынешнем сезоне «Королевских гонок», оценив перспективы немецкой команды на остаток сезона.
«Я думаю, мы все удивлены, что «Мерседес» не был сильно близок и не задавал темп, ведь они были такой доминирующей командой на протяжении многих лет. Но они, очевидно, работают над своими проблемами, и это показывает, насколько они конкурентоспособны. Уже можно видеть, что они приближаются. Думаю, что на определённых трассах они вполне смогут быть угрозой в этом году», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.
Напомним, в Кубке конструкторов первое место в настоящее время занимает «Ред Булл», в активе которого 431 очко. У «Мерседеса», который на третьей позиции, 304 балла. На втором месте «Феррари» (334).
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