Эллиот: приятно, что теперь «Мерседес» гоняется с «Феррари» и «Ред Булл» в первом ряду

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот поделился впечатлениями от выступления команды на Гран-при Венгрии и рассказал, что гоночный коллектив будет продолжать совершенствовать авто во время летнего перерыва в Формуле-1.



«Мы не рассчитывали, что кто-то может выпасть из борьбы из-за проблем с надёжностью. У нас был очень хороший темп. Всегда приятно провести хорошую гонку перед тем, как отправиться в отпуск. Но самое приятное — видеть, где сейчас находится машина с точки зрения темпа в квалификации и в гонке. Нам нужно было многое наверстать с начала года. Мы усердно работали, стараясь привнести что-то новое в каждый заезд, и теперь действительно приятно осознавать, что мы участвуем в гонках с «Феррари» и «Ред Булл» в первом ряду. И могу сказать, что мы и дальше продолжим развивать нашу машину и усердно работать», — приводит слова Эллиота Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Венгрии пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл были вторым и третьим соответственно. Победу праздновал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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