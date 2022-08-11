Хилл: Алонсо будет гоняться в Формуле-1 до 44 лет

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал решение испанского пилота Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин» по окончании сезона.
«Я сам завершил карьеру в 39, и всегда думал, что пилот должен уйти до 40 лет. Мой отец гонялся до 45, и я помню, как журналисты говорили, что пора остановиться, потому что со стороны это выглядело грустновато.
Помню, как в 1999 году я стоял с гонщиками, которые готовились к дебюту, и я был старше на 20 лет. Тогда я начал сомневаться, стоит ли мне тусоваться с молодёжью до 40 лет. Возможно, я не прав.
Что касается Фернандо, то он пока в отличной форме. Помню, что Хуан-Мануэль Фанхио ездил до 47 лет и у него было легендарное мастерство, а не только крепкие нервы. У Алонсо есть то же самое. Главное то, что он любит своё дело. Предположу, что он будет выступать до 44 лет. Он ещё полон сил и может этим заниматься», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.
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