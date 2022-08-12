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Макс Ферстаппен рассказал о планах «Ред Булл» на время летней паузы в Формуле-1

Макс Ферстаппен рассказал о планах «Ред Булл» на время летней паузы в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что команда не будет сбавлять темп и постарается выиграть как можно больше гонок после летнего перерыва в Формуле-1.

«Я думаю, что как команда мы всё ещё хотим выиграть больше гонок, и это то, что мы определённо попытаемся делать и после перерыва. На Гран-при Венгрии у нас было несколько небольших проблем со сцеплением. Поэтому мы намерены и дальше работать и улучшать ситуацию», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, в настоящее время Ферстаппен является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. На его счету 258 очков. У гонщика «Феррари» Шарля Леклера, занимающего второе место, 178 баллов.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл? 10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл?
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