Хорнер: неприятно видеть Феттеля в середине пелотона, он не заслужил этого

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился воспоминаниями о работе с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.



«Я думаю, в Себастьяне сразу было видно то, это очень целеустремлённый молодой человеком и он сразу выделялся своей немецкой трудовой этикой. Постоянно работал, часто допоздна, а ещё обладал прекрасным чувством юмора.



Он располагал к себе всех. Независимо от того, приносил он шоколадные конфеты секретаршам или изучал жаргон в гараже. И Феттель бал прекрасен в тех автомобилях. На том этапе он был сосредоточен не только на победах, но и на достижении рекордов, которые много значили для него. Будет грустно не видеть его рядом, но думаю, что он выбрал подходящее время. Неприятно видеть его в середине пелотона, потому что он не заслуживает этого», — приводит слова Хорнера Planet F1.

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