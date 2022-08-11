Хорнер: Вольфа очень легко спровоцировать

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своих взаимоотношениях с коллегой из «Мерседеса» Тото Вольфом, с которым у него часто возникали перепалки.
«Тут абсолютно ничего личного. Тото это Тото. Он проделывает феноменальную работу в «Мерседесе» и он при этом пришёл в Формулу-1 с другим бэкграундом, с богатым опытом в финансовой сфере.
Вы сами можете видеть, что его очень легко спровоцировать и завести. Иногда это влияет на него. И интересно посмотреть, как люди реагируют в такой ситуации. И когда ты видишь, что твой оппонент в отчаянии швыряет наушники на пол, то понимаешь, что достал его. Лучше ли я, чем Тото? Не мне судить. Я сосредоточен на своей работе, он на своей. Судить должны те, кто видит со стороны», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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