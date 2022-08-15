Тото Вольф рассказал, в чём надо прибавить «Мерседесу» во второй части сезона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о результатах команды в первой части сезона, а также порассуждал о том, в чём необходимо прибавлять немецкому коллективу.
«Начало сезона не было для нас удачным. Если ты не побеждаешь в первой части сезона, то потом уже не можешь конкурировать за чемпионский титул. Конечно, это расстраивает.
С тех пор у нас были «американские горки». Мы попадали на подиум почти на каждом этапе. Мы хорошо проводили воскресенья, но в квалификации дела не ладились. Отставание было слишком большим. Поэтому теперь нам нужно попытаться понять, почему так происходит. И прибавить в этом компоненте во второй части сезона. Надеюсь, улучшив наши выступления в квалификации, мы сможем побеждать и в гонках», — цитирует Вольфа GPFans.
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