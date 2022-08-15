Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди выдвинет свою кандидатуру в сенат Италии, сообщает Il Giornale. Как заявляет источник, Фиттипальди получил «безусловную поддержку» президента Бразилии Жаира Болсонару.



Фиттипальди собирается участвовать в выборах верхней палаты парламента в южноамериканском избирательном округе от правоконсервативной партии Fratelli d’Italia.



«Я рад баллотироваться в итальянский сенат на выборах 25 сентября. У меня уже есть несколько предложений, которые касаются бразильцев, которые связаны с Италией, её культурой и спортом. Я надеюсь получить поддержку избирателей в Бразилии и Латинской Америке, а также от тех, кто проживает в Италии», — подчеркнул Эмерсон Фиттипальди.



Фиттипальди является итальянцем по отцовской линии, но имеет гражданство Бразилии.