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Эмерсон Фиттипальди выдвинет свою кандидатуру в сенат Италии

Эмерсон Фиттипальди выдвинет свою кандидатуру в сенат Италии
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди выдвинет свою кандидатуру в сенат Италии, сообщает Il Giornale. Как заявляет источник, Фиттипальди получил «безусловную поддержку» президента Бразилии Жаира Болсонару.

Фиттипальди собирается участвовать в выборах верхней палаты парламента в южноамериканском избирательном округе от правоконсервативной партии Fratelli d’Italia.

«Я рад баллотироваться в итальянский сенат на выборах 25 сентября. У меня уже есть несколько предложений, которые касаются бразильцев, которые связаны с Италией, её культурой и спортом. Я надеюсь получить поддержку избирателей в Бразилии и Латинской Америке, а также от тех, кто проживает в Италии», — подчеркнул Эмерсон Фиттипальди.

Фиттипальди является итальянцем по отцовской линии, но имеет гражданство Бразилии.

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