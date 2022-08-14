Сильнейшие национальные сборные в истории Формулы-1. Ни Хэмилтон, ни Ферстаппен не попали

У немцев сразу два Шумахера, а британцы так круты, что не нашлось места даже действующему чемпиону.

Не так давно мы фантазировали на тему национальных сборных в автогонках и даже сконструировали актуальные команды из сильнейших гонщиков, выступающих в открытых колёсах. В этот раз мы замахнёмся на большее: попытаемся собрать самые впечатляющие формульные сборные в истории главных гоночных держав мира.

Важное примечание: для возможности попадания в одну команду пилотам необходимо провести как минимум один совместный официальный Гран-при Формулы-1. Также мы учитываем гоночную форму пилотов, поэтому указываем конкретный год (или эпоху), из которого мы забираем пилотов в национальную команду мечты. Поехали!

Сборная Бразилии: Айртон Сенна — Нельсон Пике. Третий пилот — Эмерсон Фиттипальди (1988 год)

Во второй половине 1980-х бразильский автоспорт переживал небывалый расцвет: в пелотоне Ф-1 блистали сразу две звезды мирового масштаба – Нельсон Пике и Айртон Сенна. Именно эти два господина составят костяк нашей импровизированной сборной. Честно говоря, особых альтернатив этому тандему попросту нет – ни до, ни после в Формуле-1 одновременно не выступало двое столь одарённых бразильцев.

В национальную сборную два трёхкратных чемпиона отправляются прямиком из 1988-го – сезона, когда Сенна выиграл свой первый титул, отобрав звание чемпиона мира у своего соотечественника Нельсона Пике. Что касается третьего пилота бразильской команды мечты, то им становится великий Эмерсон Фиттипальди – человек, который принёс Бразилии первый титул в Формуле-1. Да, к 1988 году Эмо уже давно завершил свою формульную карьеру, однако бросать занятие гонками Фиттипальди даже не думал. В ту пору он активно штурмовал чемпионат серии CART, где уже в 1989-м завоюет свой первый титул в американском первенстве – и это в 42 года!

Сборная Аргентины: Хуан Мануэль Фанхио — Хосе Фройлан Гонсалес. Третий пилот — Онофре Маримон (первая половина 1950-х)

Президент Аргентины Хуан Перон и Хуан Мануэль Фанхио Фото: Getty Images

В первые годы существования чемпионата под названием Формула-1 Аргентина являлась серьёзной гоночной державой. В Буэнос-Айресе проходил официальный этап «Королевских гонок», а местные пилоты при поддержке лидера нации Хуана Перона принимали участие в престижнейшем гоночном чемпионате планеты. Среди множества аргентинских пилотов, конечно же, выделяется фигура Хуана Мануэля Фанхио – пятикратного чемпиона и просто одного из величайших гонщиков в истории Формулы-1. Именно ему уготована роль первого пилота в аргентинской команде.

Напарником великого Фанхио становится Хосе Фройлан Гонсалес – именно он принёс «Феррари» её первую победу в «Королевских гонках». Место третьего пилота отходит Онофре Маримону, в активе которого имеется пару подиумов в Ф-1. Что интересно, вся эта троица в реальности успела пересечься в одной команде: сезон-1953 аргентинцы провели в составе «Мазерати».

Сборная Великобритании: Джим Кларк — Грэм Хилл. Третий пилот — Джеки Стюарт (1965 год)

Стирлинг Мосс, Джим Кларк и Грэм Хилл Фото: Getty Images

Вот у кого никогда не было проблем с достойным представительством в «Королевских гонках», так это у британцев. Выдающихся пилотов с Туманного Альбиона можно было наблюдать в каждой из минувших эпох Формулы-1, но всё же самый звёздный состав вырисовывается в середине 1960-х. То десятилетие вообще можно назвать самым британским в истории «Королевских гонок»: за несколько лет чемпионами успели побывать четыре разных представителя Великобритании!

Что же до нашей дрим-тим, то за основу мы берём сезон-1965, по итогам которого первые три строчки личного зачёта застолбили за собой три британских джентльмена. Джим Кларк и его главный соперник Грэм Хилл формируют костяк британской команды, в то время как блеснувшему новичку Джеки Стюарту достаётся позиция третьего пилота. Да, будущий трёхкратный чемпион всего лишь резервист – таков уж уровень конкуренции в сборной Великобритании. Как нельзя лучше мощь британцев характеризует тот факт, что действующему чемпиону Джону Сёртису вообще не нашлось места в команде.

Сборная США: Фил Хилл — Дэн Герни. Третий пилот — Ричи Гинтер (начало 1960-х)

Безусловно, Марио Андретти является самым выдающимся американским гонщиком в истории Формулы-1. Однако, как ни пытайся, а включить его в состав импровизированной сборной никак не получится. Конечно, можно было бы попробовать выстроить команду вокруг Андретти, подобрав ему в качестве напарников Ревсона и Донохьо. Но по совокупности сборная 1970-х явно уступает предыдущему поколению американских пилотов.

В начале 1960-х в пелотоне «Королевских гонок» можно было отыскать сразу несколько видных представителей Соединённых Штатов. Основу звёздно-полосатой сборной составит тандем Фил Хилл – Дэн Герни. Первый выиграл чемпионат 1961 года, а второй побеждал в составе трёх разных команд. Роль резервиста достаётся выступавшему вместе с Хиллом за «Феррари» Ричи Гинтеру, который также познал вкус побед в Формуле-1.

Сборная Франции: Ален Прост — Рене Арну. Третий пилот — Дидье Пирони (начало 1980-х)

В начале 1980-х в «Королевских гонках» грянул самый настоящий «французский бум»: ни до, ни после столь высокой концентрации талантливых гонщиков из Франции не наблюдалось.

Лидером в команде «трёхцветных» становится Ален Прост – единственный француз, взявший титул в Ф-1. Если с первым номером всё понятно, то вот с позицией второго пилота всё не так очевидно – на неё претендуют сразу несколько выдающихся пилотов. В итоге заочную битву за место в основе выигрывает Рене Арну. Что интересно, Рене и в реальности успел пересечься с Простом в одной команде: на протяжении двух сезонов французы вместе выступали за «Рено».

Позиция резервиста достаётся Дидье Пирони – очень талантливому пилоту, которому так и не удалось реализовать свой потенциал (после жуткой аварии был вынужден завершить гоночную карьеру). В споре за место в сборной Пирони обошёл Жака Лаффита и Патрика Тамбе.

Сборная Германии: Михаэль Шумахер — Ральф Шумахер. Третий пилот — Ник Хайдфельд (начало 2000-х)

Ник Хайдфельд и братья Шумахеры Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Пожалуй, стоит сразу объясниться, почему оказалась проигнорирована немецкая сборная из начала 2010-х (Шумахер – Феттель – Росберг). Дело в том, что мы не просто смотрим на имена, но ещё и учитываем временной контекст и гоночную форму пилотов. А Шумахер времён «Мерседеса», прямо скажем, был далёк от оптимальных кондиций. То ли дело Красный Барон эпохи доминирования «Феррари», когда он находился на пике своей формы. Именно того «идеального» Михаэля Шумахера мы и берём в качестве системообразующей фигуры, вокруг которой будет выстраиваться вся команда.

В напарники Красному Барону достаётся его брат Ральф. В начале 2000-х он слыл весьма способным пилотом – шесть раз абы кто гонки Ф-1 не выигрывает. Что касается позиции третьего пилота, то здесь можно немного порассуждать. С одной стороны, есть опытный Френтцен, с другой – молодой и перспективный Хайдфельд. И всё-таки, учитывая контекст, юный Хайдфельд выглядит чуть предпочтительнее.

Сборная Италии: Альберто Аскари — Нино Фарина. Третий пилот — Луиджи Фаджиоли (начало 1950-х)

Сегодня с итальянским представительством в «Королевских гонках» совсем всё грустно, а вот в начале 1950-х уроженцы Апеннинского полуострова пребывали в чемпионате на первых ролях. С выбором основных пилотов итальянской сборной никакой интриги не будет: чемпионы Ф-1 Нино Фарина и Альберто Аскари по праву занимают места в национальной команде.

А вот где интрига держалась до последнего, так это при выборе третьего пилота. Здесь можно вспомнить и про стабильного Луиджи Виллорези, и про побеждавшего за рулём «Феррари» Пьеро Таруффи. Однако наш выбор падёт на ветерана Луиджи Фаджиоли. Да, он провёл в «Королевских гонках» всего лишь одни полноценный сезон, но зато какой: в 1950-м Фаджиоли был единственным реальным соперником Фарины и Фанхио.

Сборная Новой Зеландии: Денни Халм — Брюс Макларен. Третий пилот — Крис Эймон (вторая половина 1960-х)

Так уж получилось, что самые выдающиеся гонщики в истории Новой Зеландии выступали в одну и ту же эпоху – идеальный момент, чтобы собрать сборную. Позиции боевых пилотов без особой интриги занимают Денни Халм и Брюс Макларен. Первый по сей день остаётся единственным чемпионом Формулы-1 в истории своей страны, второй – основатель легендарной команды, который, к слову, и пилотом был очень способным. Место официального резервиста отходит Крису Эймону – невероятно талантливому, но жутко невезучему пилоту.

Кстати, что интересно, на протяжении двух сезонов Халм являлся напарником Макларена, выступая за команду своего товарища. Брюс также пытался переманить в свою гоночную конюшню и Криса Эймона, но тот не поддался на уговоры соотечественника, оставшись верным мечте выступать за «Феррари».

Сборная Финляндии: Мика Хаккинен — Кими Райкконен. Третий пилот — Мика Сало (2001 год)

Мика Хаккинен и Кими Райкконен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Здесь всё просто. В 2001-м в «Королевских гонках» пересеклись два главных пилота в истории своей страны (естественно, в контексте Ф-1: на ралли не посягаем) – заслуженный чемпион Мика Хаккинен и мегаперспективный новичок Кими Райкконен. По иронии судьбы именно Айсмену выпадет честь заменить прославленного соотечественника в «Макларене» в 2002 году.

На роль резервиста финской сборной больше всего подходит Мика Сало. Да, в 2001-м он не являлся боевым пилотом Формулы-1. Однако уже в следующем году он вернётся в пелотон «Королевских гонок», а потому считать Мику списанным уж точно никак нельзя.

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В завершение стоит пробежаться по командам, которые были очень близки к попаданию в наш материал, но в итоге оказались за бортом. У Бельгии, Швеции, Швейцарии и Австрии одна и та же проблема: фигура третьего пилота. У каждой из перечисленных стран можно найти двух достойных представителей, одновременно выступающих в Формуле-1 – двух, но не трёх.

У шведов, например, вырисовывалась достойная команда с Петерсоном и Нильссоном в основе, команда Швейцарии располагала внушительной связкой Регаццони – Зифферт, у бельгийцев мог быть тандем Икс – Бьянки, и даже у Австрии формировалась неплохая команда с ветераном Лаудой и новичком Бергером. Однако каждую из вышеперечисленных команд приговорило отсутствие третьего пилота. Нет, при желании резервистов, конечно же, можно было отыскать, но копать пришлось бы уж очень глубоко – по большей части речь идёт о гонщиках, изредка выступавших в Формуле-1.

Также стоит вспомнить и про команды Испании и Нидерландов, про которые мы рассказывали в предыдущем материале, ведь прямо сейчас они находятся в своём оптимальном состоянии. «Фурия Роха» наконец-таки может похвастаться достойным гонщиком Ф-1, которого зовут не Фернандо Алонсо. А что касается голландцев, то у них банально появился пилот мирового уровня, вокруг которого и выстроилась команда.

На этой оптимистичной ноте мы закрываем фантазийную тему национальных сборных в автогонках. Осталось лишь понять, у какой страны получилась самая мощная команда в истории автоспорта. Пишите в комментариях!