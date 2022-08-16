«Мы все семья». Льюис Хэмилтон показал, как народ Кении устроил ему красочный приём. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись впечатлениями от визита к народу покот в Кении. Ранее Хэмилтон в ходе африканского турне побывал в Намибии и Руанде.
«Я провёл время с народом покот в Кении. Просто быть в их присутствии — это одно. Но то, как меня приняли, это что-то совсем другое. Это огромная честь, которую я очень ценю. Я чувствовал себя здесь так же, как чувствую себя с семьёй дома. В любом случае мы все семья. Я навсегда сохраню этот опыт, а также другие эмоции от посещения Кении. Это путешествие останется в моём сердце», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
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