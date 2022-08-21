Боттас: в «Мерседесе» я смирился с ролью второго пилота

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о времени, проведённом в «Мерседесе».
«Я смирился с ролью второго пилота, пусть изначально было тяжело привыкнуть. Все пять лет, которые я провёл в «Мерседесе», Льюис находился на пике своей формы. По этой причине мне было не суждено добиться большего. Но всё равно это был отличный опыт. Я брал поулы, выигрывал гонки и помогал команде выиграть Кубки конструкторов.
Я прибавил в профессиональном плане за это время. Как в технической подготовке, так и в плане работы с командой, а также с точки зрения понимания гонок. Я стал сильнее как личность. Я пытался выжать максимум, стремился к большему. Я стал спокойнее. Сейчас же всё иначе. Я просто могу наслаждаться гонками. Обстановка в «Альфа Ромео» совершенно другая», — приводит слова Боттаса RacingNews365.
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