Валттери Боттас считает, что ещё не достиг своего пика

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о перспективах своей карьеры в автогонках.



«Я думаю, что всё ещё не достиг своего пика как гонщик. Это очень индивидуальные вещи, но для меня ещё ничего не закончено, я всё ещё учусь. В этом и заключается красота спорта – если ты хочешь совершенствоваться.



Мне нравится болид, которым я управляю. Мне удалось настроить его так, как я хочу – всё идёт отлично!» – приводит слова Боттаса The Sports Rush.



Напомним, финн 10 раз становился победителем Гран-при Формулы-1 в составе «Мерседеса». По окончании сезона-2021 он покинул немецкую команду и присоединился к «Альфа Ромео». После 13 этапов текущего чемпионата Боттас занимает девятое место в личном зачёте, имея на своём счету 46 очков.